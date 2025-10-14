Подмосковный завод стройматериалов построит новое производство в Ступине
Компания «Михневская керамика» построит в Подмосковье производственно-складской комплекс по производству ангобированного кирпича. Она получила необходимые разрешения для начала строительных работ, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Инвестиционный проект реализуют на территории городского округа Ступино. Компания расширяет действующее производство кирпича за счёт строительства нового объекта.
«Предприятие построят на участке, переданном инвестору в льготную аренду правительством региона. Инвестиции составят 50 млн рублей, на производстве создадут 30 рабочих мест. Плановый срок запуска предприятия – 2027 год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.В министерстве отметили, что «Михневская керамика» – признанный лидер продаж кирпича на российском рынке стройматериалов. Компания изготавливает различные виды кирпича на высокотехнологичном и высокоточном оборудовании.