В Ступинском отделе МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности

13 октября 2025, 17:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Количество преступлений, зарегистрированных в городском округе Ступино, за год снизилось на 0,8%. Раскрыто на 3% дел больше. Общая раскрываемость составила 57,7%, что выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Глава округа Сергей Мужальских и начальник ОМВД России по городскому округу Сергей Довгань вместе с другими силовиками подвели итоги оперативно-служебной деятельности отдела за январь-сентябрь.

«Мы вместе отвечаем за общественный порядок на территории округа. Мы живем в непростое время, но благодаря вашей службе все мероприятия проходят на высоком организационном уровне, без серьёзных нарушений общественного порядка. Много общаюсь с жителями, в том числе на выездных администрациях. Ни на одной не было жалоб на работу полиции», – сказал Мужальских.