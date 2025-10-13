В Ступинском отделе МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности
Количество преступлений, зарегистрированных в городском округе Ступино, за год снизилось на 0,8%. Раскрыто на 3% дел больше. Общая раскрываемость составила 57,7%, что выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Глава округа Сергей Мужальских и начальник ОМВД России по городскому округу Сергей Довгань вместе с другими силовиками подвели итоги оперативно-служебной деятельности отдела за январь-сентябрь.
«Мы вместе отвечаем за общественный порядок на территории округа. Мы живем в непростое время, но благодаря вашей службе все мероприятия проходят на высоком организационном уровне, без серьёзных нарушений общественного порядка. Много общаюсь с жителями, в том числе на выездных администрациях. Ни на одной не было жалоб на работу полиции», – сказал Мужальских.
В округе уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Снизилось число зарегистрированных убийств, краж, грабежей и преступлений в общественных местах.
Раскрыто восемь преступлений прошлых лет. На 156,5% увеличилось раскрытие в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ. Система «Безопасный регион» помогла раскрыть 47 правонарушений.
Лучших сотрудников и служащих, получивших новое звание, наградили грамотами и знаками отличия.