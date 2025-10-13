Из Ступина участниками СВО отправили очередную партию гуманитарной помощи

13 октября 2025, 18:19

Из городского округа Ступино участникам СВО направили гуманитарный груз. Его передали глава муниципалитета Сергей Мужальских, депутат окружного Совета депутатов Константин Скачков, председатель ступинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Путренко и волонтёры.





Новый автомобиль повышенной проходимости отправится на Курское направление. Это не первая переданная бойцам машина, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Машина – это очень большая помощь. Спасибо главе, депутатам и волонтёрам за всё, что они делают для нас. Мы не раз обращались за помощью в муниципалитет, к землякам и всегда находили поддержку. Техника на фронте помогает спасать жизни, вовремя доставлять необходимые грузы и перевозить раненых», – рассказал житель Михнева Алексей, который вместе с сыном служит добровольцем с 2022 года.

«Мы оперативно реагируем на запросы защитников и их близких. Мужество наших ребят вдохновляют нас, служат примером для будущих поколений. Помощь героям, безопасность и благополучие их родных – первоочередная задача для нас в тылу», – подчеркнул Мужальских.