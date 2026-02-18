На выставке «А коту всё Масленица» в Павловском Посаде представили более 300 работ

18 февраля 2026, 22:53

оригинал Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Историко-художественном музее Павловского Посада торжественно открыли выставку декоративно-прикладного и народного творчества «А коту всё Масленица». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Выставку проводят уже более 10 лет для популяризации туристических брендов города и формирования его туристского имиджа.



Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В экспозиции представлено более 300 работ, которые изготовили свыше 160 жителей Подмосковья, в том числе из образовательных и досуговых учреждений. Работы выполнены в таких техниках, как художественная аппликация, вышивка, роспись по ткани. Это кошки-игрушки, панно и картины, сувениры и календари с кошками.

«Какие техники только не встретишь на выставке! Есть даже кошка из пуговиц. Меня очень тронули фотографии котят, которые принесли дети и просили раздавать бесплатно всем посетителям. Благодарим всех, кто принёс свои коллекции, кто готовил эту замечательную выставку. Всем советуем на ней побывать», – сказали посетительницы Валентина Фёдоровна и Альбина Дмитриевна.