На выставке «А коту всё Масленица» в Павловском Посаде представили более 300 работ
В Историко-художественном музее Павловского Посада торжественно открыли выставку декоративно-прикладного и народного творчества «А коту всё Масленица». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Выставку проводят уже более 10 лет для популяризации туристических брендов города и формирования его туристского имиджа.
В экспозиции представлено более 300 работ, которые изготовили свыше 160 жителей Подмосковья, в том числе из образовательных и досуговых учреждений. Работы выполнены в таких техниках, как художественная аппликация, вышивка, роспись по ткани. Это кошки-игрушки, панно и картины, сувениры и календари с кошками.
«Какие техники только не встретишь на выставке! Есть даже кошка из пуговиц. Меня очень тронули фотографии котят, которые принесли дети и просили раздавать бесплатно всем посетителям. Благодарим всех, кто принёс свои коллекции, кто готовил эту замечательную выставку. Всем советуем на ней побывать», – сказали посетительницы Валентина Фёдоровна и Альбина Дмитриевна.
Выставка будет работать до конца марта по адресу: Павловский Посад, ул. Большая Покровская д. 38.