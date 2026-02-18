В Коломне откроется выставка о забытом искусстве шелководства
21 февраля в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» городского округа Коломна начнет работу временная экспозиция «Занимательное шелководство», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Автор проекта — художник и исследователь Марина Сазоненко, выпускница Аспирантской школы по искусству и дизайну НИУ ВШЭ. Идея выставки родилась во время работы в художественной резиденции La Magnanerie de Seraphin во французском регионе Севенны, историческом центре европейского шелководства XIX века. Вдохновением также послужил роман Алессандро Барикко «Шелк», где шелковая нить становится метафорой связи с неведомым.
Экспозиция объединяет разные техники: керамику, вышивку, инсталляции и цианотипию (старинный метод фотопечати). Ключевая тема — тактильность, передающая хрупкость материалов и тонкость ручного труда. Название отсылает к советскому наследию и редким сохранившимся артефактам шелковой отрасли.
Выставка адресована зрителям старше 6 лет. Билеты доступны по ссылке. Адрес: Коломна, ул. Уманская, 3Д.
