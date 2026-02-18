В Коломне откроется выставка о забытом искусстве шелководства

18 февраля 2026, 13:08

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

21 февраля в Музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» городского округа Коломна начнет работу временная экспозиция «Занимательное шелководство», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.