На выставке «День поля 2026» Воробьёв обсудил с аграриями развитие отрасли

07 августа 2026, 18:41

оригинал А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил «День поля Московской области» – главное отраслевое событие аграриев региона. В этом году мероприятие приняла деревня Бунятино в Дмитровском округе.





На одной площадке собрались производители сельхозтехники, оборудования и средств защиты растений, фермеры и переработчики. На выставке представили технику и современные технологии в растениеводстве, организовали деловую и культурную программы.



Воробьёв обсудил с аграриями развитие сельхозпроизводства в Подмосковье, меры господдержки, внедрение инновационных технологий и обеспечение продовольственной безопасности. В мероприятии принял участие первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«Мы стараемся оказывать региональным производителям поддержку. Понятно, что её много не бывает, но мы пытаемся находить золотую середину в каждом вопросе. Фермеры у нас молодцы! Всегда очень приятно видеть, что компании двигаются вперёд. Мы должны помогать тем, кто испытывает реальные проблемы, вовремя оказываться рядом. Такой разговор у нас сегодня состоялся на Дмитровском поле», – рассказал губернатор.

А. Воробьёв (в центре) (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«У нас действует льготный сельхозналог. Мы не должны усложнять жизнь нашим аграриям, чтобы продукция не дорожала, и наши производители оставались конкурентоспособными. Наша задача – полностью сохранить все субсидии и помощь, направленные на разные сферы: и на зерно, и на молоко, и на животноводство, и на всё, что касается переработки», – подчеркнул Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Я получил от Московской области грант как начинающий фермер, нам также выделили землю без торгов. Это именно то, о чём мечтает каждый пчеловод. На эти средства мы закупили современное оборудование, которое позволяет самостоятельно фасовать мёд и производить вощину. Это лишь часть проектов, которые нам удалось реализовать благодаря мерам государственной поддержки Подмосковья», – рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «Пчела» Владимир Галичков.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Сельское хозяйство и продовольственная безопасность – стратегический приоритет для Московской области и одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». За пять лет в АПК Подмосковья реализовано более 100 инвестиционных проектов, создано около 11 000 рабочих мест. Регион удерживает лидерство в стране по производству картофеля, овощей, сыра и молочной продукции», – напомнил Кравченко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО