На выставке «День поля 2026» Воробьёв обсудил с аграриями развитие отрасли
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил «День поля Московской области» – главное отраслевое событие аграриев региона. В этом году мероприятие приняла деревня Бунятино в Дмитровском округе.
На одной площадке собрались производители сельхозтехники, оборудования и средств защиты растений, фермеры и переработчики. На выставке представили технику и современные технологии в растениеводстве, организовали деловую и культурную программы.
Воробьёв обсудил с аграриями развитие сельхозпроизводства в Подмосковье, меры господдержки, внедрение инновационных технологий и обеспечение продовольственной безопасности. В мероприятии принял участие первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.
«Мы стараемся оказывать региональным производителям поддержку. Понятно, что её много не бывает, но мы пытаемся находить золотую середину в каждом вопросе. Фермеры у нас молодцы! Всегда очень приятно видеть, что компании двигаются вперёд. Мы должны помогать тем, кто испытывает реальные проблемы, вовремя оказываться рядом. Такой разговор у нас сегодня состоялся на Дмитровском поле», – рассказал губернатор.
Он отметил, что АПК – отрасль, которая в России, как и во всём мире, во многом зависит от помощи государства.
«У нас действует льготный сельхозналог. Мы не должны усложнять жизнь нашим аграриям, чтобы продукция не дорожала, и наши производители оставались конкурентоспособными. Наша задача – полностью сохранить все субсидии и помощь, направленные на разные сферы: и на зерно, и на молоко, и на животноводство, и на всё, что касается переработки», – подчеркнул Воробьёв.
Государственные меры поддержки в Московской области каждый год получают около 300 организаций агропрома. В этом году на эти цели направлено 5,4 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. В Подмосковье доступны 35 видов субсидий.
«Я получил от Московской области грант как начинающий фермер, нам также выделили землю без торгов. Это именно то, о чём мечтает каждый пчеловод. На эти средства мы закупили современное оборудование, которое позволяет самостоятельно фасовать мёд и производить вощину. Это лишь часть проектов, которые нам удалось реализовать благодаря мерам государственной поддержки Подмосковья», – рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства «Пчела» Владимир Галичков.
В сельское хозяйство Подмосковья активно внедряют искусственный интеллект и цифровые сервисы. Например, умные ошейники и датчики на доильном оборудовании собирают данные о состоянии животных и передают их единую программу управления. ИИ помогает животноводам прогнозировать будущие надои, объём поголовья и приплод.
Внедряется автоматизация и роботизация. Так, в Сергиевом Посаде строится крупнейшая в России молочная ферма полного цикла, где многие решения будут цифровыми.
В 2025 году в регионе реализовали 33 инвестпроекта в сфере АПК на 29 миллиардов рублей. Это дало региону 2,3 тыс. новых рабочих мест.
В этом году планируется запустить еще 35 проектов на 35 млрд рублей, что позволит создать 1 тыс. рабочих мест.
«Сельское хозяйство и продовольственная безопасность – стратегический приоритет для Московской области и одно из ключевых направлений народной программы «Единой России». За пять лет в АПК Подмосковья реализовано более 100 инвестиционных проектов, создано около 11 000 рабочих мест. Регион удерживает лидерство в стране по производству картофеля, овощей, сыра и молочной продукции», – напомнил Кравченко.
По его словам, на «Дне поля» состоялся откровенный разговор с аграриями. Вместе с губернатором, представителями министерств, сенаторами и депутатами Госдумы предметно обсудили наболевшие вопросы фермеров, новые технологии, развитие пчеловодства, ягодных хозяйств и даже идеи выращивания экзотических фруктов. Все звучавшие проблемы взяли в работу.
Что касается агропромышленной выставки «День поля Московской области», то её масштаб каждый год растёт. В этом году более 80 компаний привезли порядка 2000 единиц современной сельхозтехники и агрооборудования.
В рамках «Дня поля Московской области 2026» прошло награждение финалисток регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК», состоялся конкурс механизаторов «Пахарь-2026». На поле была развернута фермерская ярмарка. Для детей работали мастер-классы, интерактивы и контактная зона с фермерскими животными. А вечером прошел «Агрозабег» на пять километров.