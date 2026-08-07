Танцевальный коллектив из Подмосковья завоевал 33 кубка на турнире в Китае
33 победы одержал танцевально-спортивный клуб «Звёздный вальс» из Ленинского округа на международном турнире ADC Asian cup 2026 в китайской провинции Куньмин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Подмосковные танцоры выступили с номером «Мир он для всех» и приняли участие в личных зачетах.
«В результате команда из Ленинского округа стала абсолютным победителем во всех заявленных категориях, а руководителя «Звёздного вальса» Игоря Туркина официально пригласили войти в состав судейской коллегии турнира», — говорится в сообщении.В администрации округа поздравили клуб с блестящими результатами и пожелали дальнейших побед.
Ранее химкинский депутат Инна Монастырская рассказала в интервью «Радио 1» об обновлении культурной жизни округа.