Участие в «Дне поля 2026» уже подтвердили более 70 предприятий
«День поля Московской области» в этом году состоится в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Это главная площадка региона для демонстрации современных агротехнологий, сельскохозяйственной техники и обмена опытом в сфере растениеводства. «День поля» объединит сельхозтоваропроизводителей, поставщиков техники, средств защиты растений и удобрений, учёных. В этом году основное внимание уделят повышению эффективность производства и устойчивому развитию агропрома региона.
«Аграрная отрасль постоянно развивается – появляются новые технологии, меняются подходы к производству, повышаются требования к эффективности хозяйств. «День поля» позволит не только обсудить ключевые направления развития отрасли, но и увидеть конкретные решения в работе. С каждым годом выставка расширяется. В этом году участие уже подтвердили более 70 предприятий», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.
Как уточнили в Минсельхозпроде Подмосковья, участники деловой программы обсудят развитие селекции и семеноводства картофеля, повышения эффективности сельхозпроизводства, роль мелиорации.
Практическая часть выставки пройдёт в формате демонстрации «в поле». На площадке представят семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма и ветеринарные препараты. Гости увидят современные решения для мониторинга почв и посевов.
В рамках торжественной церемонии на площадке наградят финалисток регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК».
Гостей выставки также ждёт «Агрозабег 2026». Это спортивное событие объединит представителей аграрной отрасли и любителей бега. На старт выйдет министр Виталий Мосин.
Площадка будет работать с 9 часов до 18:30. Подробная информация о мероприятии и регистрация для посетителей доступны на сайте.