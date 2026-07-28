Участие в «Дне поля 2026» уже подтвердили более 70 предприятий

28 июля 2026, 19:32

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«День поля Московской области» в этом году состоится в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Это главная площадка региона для демонстрации современных агротехнологий, сельскохозяйственной техники и обмена опытом в сфере растениеводства. «День поля» объединит сельхозтоваропроизводителей, поставщиков техники, средств защиты растений и удобрений, учёных. В этом году основное внимание уделят повышению эффективность производства и устойчивому развитию агропрома региона.

«Аграрная отрасль постоянно развивается – появляются новые технологии, меняются подходы к производству, повышаются требования к эффективности хозяйств. «День поля» позволит не только обсудить ключевые направления развития отрасли, но и увидеть конкретные решения в работе. С каждым годом выставка расширяется. В этом году участие уже подтвердили более 70 предприятий», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО