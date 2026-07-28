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Участие в «Дне поля 2026» уже подтвердили более 70 предприятий

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«День поля Московской области» в этом году состоится в деревне Бунятино Дмитровского муниципального округа 7 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Это главная площадка региона для демонстрации современных агротехнологий, сельскохозяйственной техники и обмена опытом в сфере растениеводства. «День поля» объединит сельхозтоваропроизводителей, поставщиков техники, средств защиты растений и удобрений, учёных. В этом году основное внимание уделят повышению эффективность производства и устойчивому развитию агропрома региона.

«Аграрная отрасль постоянно развивается – появляются новые технологии, меняются подходы к производству, повышаются требования к эффективности хозяйств. «День поля» позволит не только обсудить ключевые направления развития отрасли, но и увидеть конкретные решения в работе. С каждым годом выставка расширяется. В этом году участие уже подтвердили более 70 предприятий», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Как уточнили в Минсельхозпроде Подмосковья, участники деловой программы обсудят развитие селекции и семеноводства картофеля, повышения эффективности сельхозпроизводства, роль мелиорации.

Практическая часть выставки пройдёт в формате демонстрации «в поле». На площадке представят семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма и ветеринарные препараты. Гости увидят современные решения для мониторинга почв и посевов.

В рамках торжественной церемонии на площадке наградят финалисток регионального этапа Всероссийского конкурса «Женщины в АПК».

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Гостей выставки также ждёт «Агрозабег 2026». Это спортивное событие объединит представителей аграрной отрасли и любителей бега. На старт выйдет министр Виталий Мосин.

Площадка будет работать с 9 часов до 18:30. Подробная информация о мероприятии и регистрация для посетителей доступны на сайте.
Лора Луганская

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