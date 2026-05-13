Проект «Театральный поединок. Школьная Лига» приглашает на полуфинал
В Реутове 17 мая состоится полуфинальная встреча Молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная Лига». Из 40 участников очного этапа в эту стадию конкурса вышли 10, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На протяжении основного этапа проекта актёры школьных театров участвовали в различных конкурсах. Список тех, кто по результатам рейтинга активности стал полуфиналистом, можно найти на сайте.
Теперь командам предстоит поединок за выход в финал третьего сезона проекта после индивидуального мастер-класса.
Зрителям полуфинала Молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная Лига» необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Теперь командам предстоит поединок за выход в финал третьего сезона проекта после индивидуального мастер-класса.
Зрителям полуфинала Молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная Лига» необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.