На выставке InterCHARM в «Крокус Экспо» обсудили современную косметологию
Современные протоколы beauty-процедур обсудили участники V Конференция InterCHARM по эстетической косметологии, состоявшейся в рамках выставки индустрии красоты InterCHARM 2026, которая проходит в «Крокус Экспо» в Красногорске с 14 про 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба выставки.
Конференция собрала косметологов и врачей-косметологов. Темой встречи стали пути объединения аппаратных, инъекционных и уходовых методик для получения прогнозируемого и долгосрочного результата.
«Особое внимание собравшиеся посвятили сохранению ресурсов кожи, работе с лицом, шеей, зоной декольте и руками и современным подходам к борьбе с возрастными изменениями», — говорится в сообщении.
В программу второго дня выставки InterCHARM 2026 вошли также XXI Всероссийская конвенция салонов красоты и различные мастер-классы. А на Главном подиуме продолжилась программа HairCHARM для парикмахеров, колористов и стилистов.