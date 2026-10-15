На выставке InterCHARM в «Крокус Экспо» обсудили современную косметологию

15 октября 2026, 17:07

Фото: istockphoto.com/Ruslan malysh

Современные протоколы beauty-процедур обсудили участники V Конференция InterCHARM по эстетической косметологии, состоявшейся в рамках выставки индустрии красоты InterCHARM 2026, которая проходит в «Крокус Экспо» в Красногорске с 14 про 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба выставки.





Конференция собрала косметологов и врачей-косметологов. Темой встречи стали пути объединения аппаратных, инъекционных и уходовых методик для получения прогнозируемого и долгосрочного результата.





«Особое внимание собравшиеся посвятили сохранению ресурсов кожи, работе с лицом, шеей, зоной декольте и руками и современным подходам к борьбе с возрастными изменениями», — говорится в сообщении.