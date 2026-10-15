В десяти округах Московской области провели ремонт светофоров

15 октября 2026, 15:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Неисправные светофоры, расположенные на региональных дорогах в десяти подмосковных округах, отремонтировали специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Например, на светофоре в деревне Лобаново округа Истра починили вызывную кнопку, которая включает зелёный свет для пешеходов.



