В десяти округах Московской области провели ремонт светофоров
Неисправные светофоры, расположенные на региональных дорогах в десяти подмосковных округах, отремонтировали специалисты Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Например, на светофоре в деревне Лобаново округа Истра починили вызывную кнопку, которая включает зелёный свет для пешеходов.
«Светофоры также привели в порядок на улице Шнырёва в Истре, в деревне Курилово и посёлках Голубое и Жилино в округе Солнечногорск, на улице Новая Слобода в Ивантеевке и на Красноармейском шоссе в деревне Жуковка Пушкинского округа, в Малом Железнодорожном проезде в Павловском Посаде и на Транспортной улице в Реутове», — говорится в сообщении.Работы также провели на 26-м километре Каширского шоссе в городе Видное Ленинского округа, у остановки «Совхозная улица» на Лихачёвском шоссе в Химках, на Лихачёвском проспекте в Долгопрудном, на улице Суворова в балашихинском микрорайоне Купавна и у остановки «Перекрёсток» в городе Белоозёрский округа Воскресенск.