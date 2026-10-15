Строительство дома для семей из аварийного жилья в Щёлкове завершат в этом году
Дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят на Заречной улице в Щёлкове. Завершить работы планируется в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
В новостройку переедут более тысячи человек — 330 семей, проживающих в аварийных домах в микрорайоне Дальний Воронок. Общая площадь расселяемого жилфонда составит свыше 13 600 квадратных метров.
«Сейчас на объекте монтируют инженерные коммуникации и лифтовое оборудование, занимаются устройством фасадов и ограждений на лоджиях, проводят внутренние отделочные работы. На площадке задействованы 175 человек, используются шесть единиц техники», — говорится в сообщении.Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».