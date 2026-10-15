Юные инженеры из Раменского разработали собственный агродрон
Ученики школы № 35 «Вектор успеха» создали систему умного земледелия. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Ребята работают вместе с наставником – учителем физики, кандидатом сельскохозяйственных наук Константином Ковыляевым. На пришкольном участке и в школьной лаборатории они установили датчики влажности и освещённости. Автоматика дозирует полив и минеральное питание.
«Главная разработка юных инженеров – собственный агродрон. Беспилотник станет цифровыми глазами агронома. Он будет проводить мультиспектральную съёмку, вычислять индексы здоровья растений, определять, где культурам не хватает питательных веществ или влаги. Школьники сами пишут код, паяют микросхемы, печатают недостающие элементы корпуса на 3D-принтерах», – рассказали в администрации.
Проект уже привлёк внимание профессионального международного сообщества агротеха. Вскоре ребята смогут тестировать свои алгоритмы на профессиональных беспилотных платформах с оптикой высокого разрешения.
В планах у команды – заложить полноценный сад и масштабировать разработку до крупного отраслевого уровня.