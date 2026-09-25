На выставке «Мир охоты и рыбалки» работает стенд «Школа меткости»

25 сентября 2026, 14:30

оригинал Фото: Федерация практической стрельбы России

Федерация практической стрельбы Московской области представила интерактивный стенд «Школа меткости» на международной выставке «Мир охоты и рыбалки». Она проходит до 27 сентября в «Крокус Экспо» в Красногорске, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





На стенде каждый посетитель может не только узнать о практической стрельбе, но и получить первые практические навыки, почувствовать, как строится точный и безопасный выстрел.

«Практической стрельбой можно заниматься с 10 лет. На этапе начальной подготовки юные спортсмены осваивают базовые принципы техники и безопасности, учатся выстраивать правильную стойку, контролировать дыхание. Такое изменение в федеральный стандарт спортивной подготовки по практической стрельбе внёс Минспорт России в декабре 2024 года. Ранний старт помогает сформировать культуру обращения с оружием», – рассказали в министерстве.