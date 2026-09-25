Подмосковье вошло в топ-3 регионов по получению льготных кредитов на инвестпроекты

25 сентября 2026, 14:15

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область вошла в тройку регионов по привлечению льготных кредитов для реализации инвестпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста ​Подмосковья.





С начала года малый и средний бизнес Подмосковья привлёк 21,4 млрд рублей на реализацию инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики. Это вдвое больше, чем в 2025 году.



Финансирование предприниматели получили по программе льготного кредитования, которая реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», который инициировал президент Владимир Путин.



Финансовые инструменты господдержки помогают малому и среднему бизнесу реализовывать инвестпроекты и создавать новые возможности для роста даже в условиях дорогого рыночного финансирования.

«С начала года число получателей льготных кредитов на инвестиционные цели выросло в три раза, а объём привлечённого финансирования превысил 21 млрд рублей. Динамику демонстрируют МСП в приоритетных отраслях экономики – обрабатывающем производстве, туризме, IT, научной деятельности», – отметил министр экономического развития России Максим Решетников.