Свыше 2,7 млн клиентов Мособлгаза заказывают услуги онлайн
Жители Подмосковья делают выбор в пользу заказа услуги по газу онлайн. Личный кабинет используют 2,7 млн человек, сообщили в пресс-службе Мособлгаза.
Самая популярная услуга сервиса – подключение газа.
«Контролировать процесс присоединения к сетям можно онлайн. В этом режиме возможно отслеживать все статусы работ и подписывать необходимые документы, не выходя из дома. Такая маршрутизация помогает сделать сложный технологический процесс понятным для заявителя», – рассказали в ведомстве.«Газовый маршрут» разделен на три блока. Это работы до границ участка и внутри участка, а также пуск газа в газовое оборудование.
Внутри каждого блока выделены конкретные этапы работ, которые автоматически меняются онлайн.
Помимо подключения газа, популярностью пользуются такие услуги, как опломбировка, установка и замена приборов учёта, пуск и наладка газового оборудования, проверка задолженности за газ при покупке недвижимости. Всего в личном кабинете – 29 услуг.
Сервис также доступен в мобильном приложении. Скачать его бесплатно можно в AppStore и RuStore.