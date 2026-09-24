Достижения.рф

Свыше 2,7 млн клиентов Мособлгаза заказывают услуги онлайн

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Жители Подмосковья делают выбор в пользу заказа услуги по газу онлайн. Личный кабинет используют 2,7 млн человек, сообщили в пресс-службе Мособлгаза.



Самая популярная услуга сервиса – подключение газа.

«Контролировать процесс присоединения к сетям можно онлайн. В этом режиме возможно отслеживать все статусы работ и подписывать необходимые документы, не выходя из дома. Такая маршрутизация помогает сделать сложный технологический процесс понятным для заявителя», – рассказали в ведомстве.
«Газовый маршрут» разделен на три блока. Это работы до границ участка и внутри участка, а также пуск газа в газовое оборудование.

Внутри каждого блока выделены конкретные этапы работ, которые автоматически меняются онлайн.

Помимо подключения газа, популярностью пользуются такие услуги, как опломбировка, установка и замена приборов учёта, пуск и наладка газового оборудования, проверка задолженности за газ при покупке недвижимости. Всего в личном кабинете – 29 услуг.

Сервис также доступен в мобильном приложении. Скачать его бесплатно можно в AppStore и RuStore.
Лора Луганская

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