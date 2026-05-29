На выставке Николая Рериха в Звенигороде побывали около 34 000 посетителей
В Звенигородском музее-заповеднике завершила работу масштабная ретроспектива произведений художника, философа и путешественника Николая Рериха. Экспозицию «Рерих. В поисках «небесного Звенигорода» увидели 33 800 посетителей, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
На выставке было представлено 40 полотен из собрания Государственного Русского музея. Среди них – знаменитые «Весна священная», «Единоборство Мстислава с Редедей», «Защитник (Облако-стрелок)», гималайские пейзажи и другие работы мастера. По экспозиции организовали свыше 500 экскурсий, участниками которых стали более 8000 человек.
Помимо этого, были подготовлены спектакли, лекции, интерактивные и музыкальные программы. Мероприятия в рамках параллельной программы посетили свыше 600 гостей.
