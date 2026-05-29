Хоры двух подмосковных школ выступили на фестивале в Китае
Сводный хор «Созвучие» из гимназии №9 Королёва и хор «Хорошие ребята» из ступинской школы №4 выступили на музыкальном фестивале «Усинский соловей», который состоялся в Китае 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
Оба хора ранее победили на региональном фестивале «Поющее Подмосковье».
«Юные артисты исполнили композиции «Ты — человек!» и «Что такое Родина?», русскую народную песню «Во кузнице» и легендарную «Катюшу» — её спели на двух языках: русском и китайском», — говорится в сообщении.По завершении фестиваля подмосковным участникам вручили сертификаты и памятные подарки.
