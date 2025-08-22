Волоколамский центр выхаживает журавлят, спасённых в аэропорту Улан-Удэ
Специалисты Волоколамского центра воспроизводства редких видов животных спасли птенцов журавля-красавки, найденных в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Сотрудники аэропорта при обследовании прилегающей территории обнаружили кладку редких птиц прямо у взлётной полосы и сразу сообщили о находке специалистам.
«Руководитель подмосковного центра Павел Рожков лично доставил яйца в Волоколамск в термоконтейнере. Специалисты создали оптимальные условия для инкубации. В начале июня из яиц вылупились птенцы – самец и самка. Сейчас двухмесячные журавлята активно знакомятся с окружающей средой, учатся есть, гулять по вольеру и взаимодействовать с людьми. Скоро малыши научатся летать», – отметили в ведомстве.
Особое внимание уделяют именам для этих редких птиц. Зоологи предлагают назвать самца одним из имён сибирских река и притоков, протекающих через Бурятию и Байкал. Возможные варианты – Баргузин, Витим, Темник, Чикой и Иркут. Для самки предлагают имена, связанные с крупнейшей сибирской рекой Селенгой и такими реками, как Турка, Ока или Чуя.