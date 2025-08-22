Волоколамский центр выхаживает журавлят, спасённых в аэропорту Улан-Удэ

22 августа 2025, 15:23

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Специалисты Волоколамского центра воспроизводства редких видов животных спасли птенцов журавля-красавки, найденных в аэропорту Улан-Удэ. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.





Сотрудники аэропорта при обследовании прилегающей территории обнаружили кладку редких птиц прямо у взлётной полосы и сразу сообщили о находке специалистам.

«Руководитель подмосковного центра Павел Рожков лично доставил яйца в Волоколамск в термоконтейнере. Специалисты создали оптимальные условия для инкубации. В начале июня из яиц вылупились птенцы – самец и самка. Сейчас двухмесячные журавлята активно знакомятся с окружающей средой, учатся есть, гулять по вольеру и взаимодействовать с людьми. Скоро малыши научатся летать», – отметили в ведомстве.