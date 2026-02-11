В Ногинске волонтёры расчистили снег в муниципальном приюте для животных

11 февраля 2026, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба администрации Богородского г.о.

Подмосковные волонтёры помогли Ногинскому муниципальному приюту для животных с уборкой снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.





Изначально ребята собирались только привести приюту крупы для четвероногих постояльцев, но приехав, увидели, что их помощь нужна и для расчистки от сугробов дорожек и проходов.



