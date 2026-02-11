В Ногинске волонтёры расчистили снег в муниципальном приюте для животных
Подмосковные волонтёры помогли Ногинскому муниципальному приюту для животных с уборкой снега. Об этом сообщает пресс-служба администрации Богородского городского округа.
Изначально ребята собирались только привести приюту крупы для четвероногих постояльцев, но приехав, увидели, что их помощь нужна и для расчистки от сугробов дорожек и проходов.
Отмечается, что волонтёры и в предыдущие годы помогали убирать снег в приюте.«Из-за заснеженности сотрудникам приюта было сложно кормить и выгуливать собак. Тогда ребята разделились на две группы и за два часа привели территорию в порядок», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятий, выплату грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социальных НКО и пр. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.