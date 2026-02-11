Жителям трёх округов Подмосковья рассказали о правилах пожарной безопасности
Профилактические беседы о правилах пожарной безопасности провели с жителями округов Ступино, Серебряные Пруды и Серпухов работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Главной темой стала защита от огня гаражей и сараев. Зимой там чаще всего возникают пожары из-за отопительных приборов.
«Пожарные напомнили жителям, что в таких постройках обязательно должны быть огнетушители. Они также предупредили, что не стоит оставлять детей без присмотра в этих помещениях и использовать самодельные электроприборы», — говорится в сообщении.Всем участникам бесед напомнили номера экстренных служб и раздали тематические брошюры.
