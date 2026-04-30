В Павловском Посаде обсудили подготовку округа к летнему сезону
Оперативное совещание провёл глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов со своими профильными заместителями и представителями ведомств, ресурсоснабжающих организаций и пр. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На совещании обсудили ряд актуальных вопросов, включая подготовку к летнему сезону.
«В план работ входит, в частности, восстановление благоустройства, подготовка фонтанов к запуску, ремонт памятников, высадка цветов и обустройство контейнерных площадок перед сезонным увеличением объёмов мусора», — говорится в сообщении.На мероприятии также отчитались о ходе ремонт дорог и установке новых остановочных павильонов.
Кроме того, Денис Семёнов поблагодарил жителей округа за активное участие в субботнике 25 апреля, в рамках которого в округе привели в порядок 37 территорий.