На выставке в усадьбе «Абрамцево» представили натюрморты русских живописцев
На Поленовской даче музея-заповедника «Абрамцево» проходит выставка «Пространство натюрморта. Суровый стиль». Проект проводится совместно с творческим Союзом художников России, сообщили в пресс-службе администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова – внука знаменитого живописца Виктора Васнецова.
«Это знаковая фигура для второй половины XX века в отечественном изобразительном искусстве. Этот абрамцевский художник тесно общался с музеем в последние годы жизни», – отметила ведущий научный сотрудник музея-заповедника «Абрамцево» сокуратор выставки Светлана Волкова.
В абрамцевском собрании сложилась монографическая коллекция работ Андрея Васнецова конца 1950-х – начала 1990-х годов. В экспозиции можно увидеть работы классиков русской и советской живописи – Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Ильи Машкова, Василия Рождественского, Александра Осмёркина, Надежды Удальцовой, Игоря Грабаря и других. Не менее интересны работы современников, представленные в выставочных залах.
Выставка «Пространство натюрморта. Суровый стиль» будет открыта до 14 декабря.