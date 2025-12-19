На выставке-ярмарке «Ладья» представили народные промыслы Сергиева Посада

19 декабря 2025, 14:35

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г.о.

Четыре направления декоративно-прикладного искусства, созданные на территории Сергиево-Посадского округа, представили на стенде Московской области на выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2025». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.





Гости выставки смогли посмотреть на образцы абрамцево-кудринская резьбы, богородскую игрушку, а также на изделия из кости и сергиево-посадскую матрёшку. Кроме того, на выставке есть информация об обучении этим промыслам.





«Например, Богородская фабрика резных изделий создала программу для детей и выезжает с ней в школы столичного региона. Навыки абрамцево-кудринской резьбы можно получить в Абрамцевском колледже и мастерской Кластера народных художественных промыслов и ремёсел», — говорится в сообщении.