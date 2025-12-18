QR-код поможет участникам СВО посещать культурно-спортивные мероприятия
Минцифры запустило на Едином портале государственных и муниципальных услуг механизм подтверждения статуса участника спецоперации.
Это сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» при посещении культурно-спортивных мероприятий и учреждений, сообщили в пресс-службе ведомства. 17 декабря стартовал соответствующий пилотный проект.
Воспользоваться сервисом могут участники СВО по линии Минобороны. Для этого нужно перейти на страницу сервиса в мобильном приложении «Госуслуги» и нажать кнопку «Получить». Сервис доступен только для пользователей с подтверждённой учётной записью.
Сервис сделает запрос к витрине Минобороны. Если данные о пользователе найдутся в витрине, будет сформирован QR-код со ссылкой вида, который участник СВО сможет предъявить в приложении «Госуслуги» или заранее сделав скриншот в режиме оффлайн на экране мобильного устройства.
QR-код действует пять минут. Затем данные, полученные из витрины Минобороны удаляются. Если сведения о заявителе не будут найдены, сервис предложит пользователю обратиться за получением справки об участии в СВО на форму услуги ВСЦ Минобороны.
Участники СВО по линии Минобороны или других ведомств, а также члены их семей при посещении учреждений культуры и спорта могут предъявить бумажную справку об участии в СВО или удостоверение ветерана боевых действий.
При предъявлении QR-кода сотрудник учреждения культуры открывает на своём мобильном устройстве приложение госуслуг и переходит в сервис «Госскан».
Он сканирует предъявленный QR-код.
Если предъявлен валидный код, сотрудник увидит сведения о подтверждении участия в СВО предъявителем QR-кода.
Если предъявлен QR-код с идентификатором, отсутствующим в сервисе, или срок действия кода истёк, сервис покажет соответствующие сообщения.
Пилотный проект Минцифры проводится в рамках цифровой трансформации мер социальной поддержки для участников СВО их семей.
