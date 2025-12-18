В посёлке Уваровка под Можайском отремонтируют семейный центр

18 декабря 2025, 17:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Третий корпус семейного центра «Можайский», расположенный в посёлке Уваровка Можайского округа, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать корпус семейного центра общей площадью более 2,1 тыс. квадратных метров, расположенный по адресу: рабочий посёлок Уваровка, улица Урицкого, дом №40а», — говорится в сообщении.