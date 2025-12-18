Достижения.рф

В посёлке Уваровка под Можайском отремонтируют семейный центр

оригинал Фото: медиасток.рф

Третий корпус семейного центра «Можайский», расположенный в посёлке Уваровка Можайского округа, планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении торгов разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчику нужно будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать корпус семейного центра общей площадью более 2,1 тыс. квадратных метров, расположенный по адресу: рабочий посёлок Уваровка, улица Урицкого, дом №40а», — говорится в сообщении.
Ремонт планируют завершить в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 175 миллионов 515 тысяч 950 рублей. Заявки принимаются до 26 декабря.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0