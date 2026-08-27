На выставку-пристройство животных в Мытищах привезут 30 кошек и собак

27 августа 2026, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба «Зоофеста Эко»

Выставку-пристройство бездомных животных «Зоофест Эко» проведут в воскресенье, 30 августа, в торгово-развлекательном комплексе «Красный Кит» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.





Добрые руки на выставке будут искать 20 кошек и десять собак разных возрастов и окрасов.





«Всех животных будут сопровождать кураторы, которые подробно расскажут о характере и привычках подопечных и помогут выбрать друга. Все животные социализированы, здоровы и привиты. Новых владельцев и их питомцев ждут полезные подарки», — говорится в сообщении.