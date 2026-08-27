На выставку-пристройство животных в Мытищах привезут 30 кошек и собак
Выставку-пристройство бездомных животных «Зоофест Эко» проведут в воскресенье, 30 августа, в торгово-развлекательном комплексе «Красный Кит» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.
Добрые руки на выставке будут искать 20 кошек и десять собак разных возрастов и окрасов.
«Всех животных будут сопровождать кураторы, которые подробно расскажут о характере и привычках подопечных и помогут выбрать друга. Все животные социализированы, здоровы и привиты. Новых владельцев и их питомцев ждут полезные подарки», — говорится в сообщении.
В программу фестиваля войдут также творческие мастер-классы, танцы с собаками, показательные выступления по трюковой дрессировке, конкурс парных костюмов животных и хозяев и благотворительная лотерея. Кроме того, все желающие смогут проконсультироваться у профессиональных кинологов.