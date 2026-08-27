В Домодедове закончили капремонт детского сада «Светлячок»

27 августа 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт детского сада «Светлячок», расположенного на улице Чкалова в микрорайоне Авиационный города Домодедово, завершён. Учреждение готовят к открытию. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание общей площадью более тысячи квадратных метров, построенное 54 года назад, обновили в рамках реализации программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В ходе работ в детском саду отремонтировали кровлю, фасад и входные группы, заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и вентиляции, провели отделку помещений, модернизировали пищеблок, установили новую сантехнику, мебель и оборудование и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.