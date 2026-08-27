В МОНИКИ спасли жизнь пациента с сосудистой аномалией головного мозга

27 августа 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Нейрохирурги МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского спасли молодого мужчину с кровоизлиянием, неврологическими нарушениями и риском летального исхода. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Пациент поступил в стационар с жалобами на внезапную слабость в правых руке и ноге. Врачи установили, что нарушения вызывало сосудистое образование глубоко в ткани ствола головного мозга – одном из самых сложных его отделов. Там расположены нервные пути и центры, отвечающие за движения и чувствительность. МРТ подтвердила каверному с повторным кровоизлиянием, что грозило нарастанием неврологических нарушений и даже летальным исходом. Врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве.

«Главная сложность таких операций – расположение образования. Ствол мозга имеет небольшие размеры, но содержит большое количество жизненно важных нервных структур. Для доступа к нему выполняется трепанация черепа в затылочной области. Дальнейшие этапы проходят под большим увеличением с использованием операционного микроскопа и микрохирургического инструментария. Продвигаясь к каверноме по миллиметрам, мы стараемся минимально затрагивать здоровую ткань мозга. После достижения образования его осторожно отделяют от окружающих тканей и постепенно удаляют», – рассказал руководитель отделения нейрохирургии МОНИКИ Реваз Джинджихадзе.