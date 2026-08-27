В трёх округах Московской области расчистили просеки под ЛЭП
4,32 гектара охранных зон воздушных линий электропередачи расчистили в округах Королёв, Красногорск и Пушкинский сотрудники «Мособлэнерго» в период с июля по август. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Самый большой объём работ провели в округе Красногорск: там от деревьев и кустарника расчистили свыше 2,4 га просек под ЛЭП на улице Красная Горка в городе Красногорск и в деревне Михалково. В Пушкине убрали растительность на 1,2 га на Октябрьской улице в микрорайоне Кудринка, а в Королёве — на 0,6 га в 3-м Дачном переулке.
«Мы продолжаем расчистку охранных зон линий электропередачи, и свежий пример — три округа, где энергетики убрали ветки и кустарник, чтобы во время сильного ветра или снегопада провода не оказались под ударом. Для жителей Королёва, Красногорска и Пушкина это означает, что их электроснабжение стало менее уязвимым к капризам погоды», — сказал глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.Всего в текущем году компания «Мособлэнерго» планирует расчистить 95 гектаров охранных зон ЛЭП. В настоящее время работы завершены на 32 га.