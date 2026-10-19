Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по научно-технологическому развитию
Московская область по итогам 2025 года заняла пятое место в рейтинге научно-технологического развития регионов России. Рейтинг составило РИА Новости.
Подмосковье набрало 62,55 балла, что на полтора балла больше, чем годом ранее (61,05). Позиция региона в списке не изменилась. Лидерами рейтинга остались Москва, Татарстан и Санкт-Петербург.
При составлении рейтинга эксперты оценивают критерии по таким блокам, как работа органов власти и среда для ведения наукоёмкого бизнеса. На итоговую позицию также влияют наличие профильных фондов и корпораций, объём финансирования проектов на одного исследователя, уровень технологической независимости и оснащённость лабораторий. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале.
Как отмечает агентство, на 10 ведущих регионов приходится 69% всего объёма произведённых в России инновационных товаров, работ и услуг. При этом тройка лидеров обеспечивает свыше 44% этого объёма.
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