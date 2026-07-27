На водопроводных и канализационных сетях Подмосковья обновили более 50 колодцев

27 июля 2026, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

54 смотровых колодца отремонтировали на канализационных и водопроводных сетях Московской области специалисты Мособлводоканала в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





В программу техобслуживания колодцев вошёл ремонт плит перекрытия, восстановление гидроизоляции, пескоструйная обработка и покраска имеющихся люков или установка новых.





«Важной составляющей обслуживания является также чистка колодцев. За годы эксплуатации там скапливается песок, ил и бытовой мусор. А промывка объекта предотвращает засоры и обеспечивает свободный ток воды», — говорится в сообщении.