На водопроводных и канализационных сетях Подмосковья обновили более 50 колодцев
54 смотровых колодца отремонтировали на канализационных и водопроводных сетях Московской области специалисты Мособлводоканала в июле текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
В программу техобслуживания колодцев вошёл ремонт плит перекрытия, восстановление гидроизоляции, пескоструйная обработка и покраска имеющихся люков или установка новых.
«Важной составляющей обслуживания является также чистка колодцев. За годы эксплуатации там скапливается песок, ил и бытовой мусор. А промывка объекта предотвращает засоры и обеспечивает свободный ток воды», — говорится в сообщении.Работа по обновлению колодцев продолжается. Она проводится как в плановом режиме, так и по заявкам жителей.