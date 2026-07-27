Назван срок завершения строительства комплексного медцентра в Трёхгорке
Медицинский центр, в состав которого войдёт взросло-детская поликлиника на 700 посещений в смену, стационар и подстанция скорой помощи, строят в поселке Трёхгорка Одинцовского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Здание будет разноэтажным — от двух до восьми этажей. Его площадь составит около десяти тысяч квадратных метров. В настоящее время готовность объекта составляет 20%.
«Сейчас на площадке завершили устройство фундамента и возведение подземной части здания», — говорится в сообщении.В поликлинике будут вести приём терапевты, педиатры и узкие специалисты, за смену там смогут получить помощь 350 взрослых и столько же детей. Ёмкость стационара составит 50 коек. А на станции скорой помощи разместят четыре машины.