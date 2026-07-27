Назван срок завершения строительства комплексного медцентра в Трёхгорке

27 июля 2026, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Медицинский центр, в состав которого войдёт взросло-детская поликлиника на 700 посещений в смену, стационар и подстанция скорой помощи, строят в поселке Трёхгорка Одинцовского округа. Сдать объект в эксплуатацию планируют в третьем квартале 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Здание будет разноэтажным — от двух до восьми этажей. Его площадь составит около десяти тысяч квадратных метров. В настоящее время готовность объекта составляет 20%.





«Сейчас на площадке завершили устройство фундамента и возведение подземной части здания», — говорится в сообщении.