На водоёмах Московской области стало меньше несчастных случаев
Итоги купального сезона в Московской области подвели на заседании региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Общее число несчастных случаев на воде снизилось по сравнению с купальным сезоном предыдущего года почти на треть.
«Погибли 88 человек, включая 12 детей. Спасены из воды 30 человек. По сравнению с прошлым годом общее число трагических случаев сократилось на 29%», — рассказал временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин.Он отметил, что сократить число происшествий удалось благодаря развитию сети официальных пляжей, а также ежедневному патрулированию стихийных мест отдыха.
«Каждый день на маршруты выходили до 150 патрульных групп. Инспекторы провели тысячи профилактических бесед и предотвратили нахождение у воды без присмотра более 1 200 детей», — уточнил Зимин.Важной профилактической мерой являются также занятия плаванием с детьми. В рамках всероссийской акции «Научись плавать» эти навыки получили более 113 тысяч юных жителей Московской области.