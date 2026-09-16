На водоёмах Московской области стало меньше несчастных случаев

16 сентября 2026, 15:47

оригинал Фото: медиасток.рф

Итоги купального сезона в Московской области подвели на заседании региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.





Общее число несчастных случаев на воде снизилось по сравнению с купальным сезоном предыдущего года почти на треть.





«Погибли 88 человек, включая 12 детей. Спасены из воды 30 человек. По сравнению с прошлым годом общее число трагических случаев сократилось на 29%», — рассказал временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора по маломерным судам Московской области Андрей Зимин.

«Каждый день на маршруты выходили до 150 патрульных групп. Инспекторы провели тысячи профилактических бесед и предотвратили нахождение у воды без присмотра более 1 200 детей», — уточнил Зимин.