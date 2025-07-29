В Дубне полностью обновили две губернаторские площадки
В Дубне обновили две детские игровые площадки, установленные по губернаторской программе. Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Площадки расположены в густозаселённом микрорайоне Большая Волга и в популярном в наукограде Парке семейного отдыха. Они устарели и подлежали модернизации. Обе площадки полностью демонтировали, сняли покрытие и все элементы. Обновлённые объекты уже высоко оценили дети. В дни школьных каникул они проводят на них время в течение всего дня», – рассказали в пресс-службе.На площадках размером 450 кв. м. уложен асфальто-бетонный и современный атравматичный резиновый слои. Размещены современные игровые городки, отличающиеся эстетической привлекательностью и отвечающие требованиям безопасности. На них установлены горки, турники, качели, домики, лабиринты, скамейки для отдыха и урны. Рядом с каждой площадкой расположен песочный дворик для игр самых маленьких.
По периметру установлено ограждение и запланировано озеленение. Там будет засеян газон.