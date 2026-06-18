На восьми подмосковных дорогах восстановили освещение
Линии освещения отремонтировали специалисты Мосавтодора за минувшую неделю на восьми региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Обследования дорожной сети проводятся еженедельно, по их результатам назначаются ремонтные работы.
«Уличное освещение восстановили на Павлинском шоссе в микрорайоне Новое Павлино в Балашихе, на улице Антипова в Егорьевске, на проспекте Ленина в Подольске, на Белопесоцкой улице в Ступине, на Лихачёвском шоссе в Химках, на проспекте Мира во Фрязине и на 1-ой Мишутинской улице в Павловском Посаде», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели на Первомайской улице в посёлке Чкалово под Люберцами.