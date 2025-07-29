В ЖК «Отрадный» в Мытищах построили дом на 288 квартир
Строительство дома на 288 квартир завершили в жилом комплексе «Отрадный» на территории городского округа Мытищи. Новостройка получила разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Общая площадь дома составляет свыше 11,7 тыс. квадратных метров.
«В здании расположены квартиры различных планировок. Входные группы сделаны по принципу безбарьерной среды», — отмечается в сообщении.Во дворе новостройки обустроены зона для занятия спотом и детская игровая площадка, а также зоны для тихого отдыха. На придомовой территории открыта парковка.
ЖК «Отрадный» находится в районе с развитой инфраструктурой. Рядом расположены магазины, школы, детские сады, бассейн, стадион и торгово-развлекательные центры. В пешей доступности ж/д станция Мытищи.