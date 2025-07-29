В Дмитрове начался снос двух деревянных многоквартирных домов

29 июля 2025, 12:23

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Два аварийных деревянных двухэтажных многоквартирных дома сносят на Комсомольской улице в Дмитрове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Ведётся ликвидация домов №18 и №20, их площадь составляет около 610 и 600 квадратных метров соответственно.





«Дома признали аварийными в связи с высоким уровнем износа строительных конструкций. Жильцов из расположенных там 28 квартир расселили. Ветшающие здания серьёзно пострадали от пожара, и горожане начали отправлять запросы в «Добродел» о ликвидации ставших опасными строений и приведении в порядок прилегающей территории», — говорится в сообщении.