В Коломне поставили на кадастровый учёт новостройку с 54 квартирами
Трёхэтажный монолитно-кирпичный дом с 54 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Подлипки-Дачные» на территории округа Коломна, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир смогут оформить право собственности на недвижимость, зарегистрироваться в своём жилье, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Постройке присвоили официальный адрес: Коломна, улица Ленина, дом №153. Кадастровый номер: 50:57:0030103:416», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет свыше 2 900 квадратных метров. В подъездах есть помещения для уборочного инвентаря и колясок.
Всего в состав ЖК «Подлипки-Дачные» войдут около 50 малоэтажных домов, а также МФЦ, спортивные и детские площадки и прогулочные зоны.