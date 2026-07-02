В Коломне поставили на кадастровый учёт новостройку с 54 квартирами

02 июля 2026, 09:41

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Трёхэтажный монолитно-кирпичный дом с 54 квартирами, построенный в составе жилого комплекса «Подлипки-Дачные» на территории округа Коломна, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир смогут оформить право собственности на недвижимость, зарегистрироваться в своём жилье, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Постройке присвоили официальный адрес: Коломна, улица Ленина, дом №153. Кадастровый номер: 50:57:0030103:416», — говорится в сообщении.