Подмосковная компания увеличила выпуск оконных систем

02 июля 2026, 10:24

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Расположенная во Фрязине компания Melke, входящая в ГК «Пластика окон», нарастила производство оконных систем. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.





В настоящее время за сутки на предприятии производят пять тысяч единиц изделий.





«Только за первый квартал текущего года объемы производства группы компаний увеличились на девять процентов. По итогам года мы ждем роста на семь-девять процентов», — сказал основатель и владелец «Пластики окон» Владимир Петюшин.