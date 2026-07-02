Подмосковная компания увеличила выпуск оконных систем
Расположенная во Фрязине компания Melke, входящая в ГК «Пластика окон», нарастила производство оконных систем. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
В настоящее время за сутки на предприятии производят пять тысяч единиц изделий.
«Только за первый квартал текущего года объемы производства группы компаний увеличились на девять процентов. По итогам года мы ждем роста на семь-девять процентов», — сказал основатель и владелец «Пластики окон» Владимир Петюшин.Он добавил, что увеличить выпуск продукции, сохраняя при этом её высокое качество, удалось благодаря использованию самого современного оборудования.
Ранее сообщалось, что на подмосковном предприятии «КОМИТАС» создали уникальное сортировочное оборудование.