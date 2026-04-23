Школьникам Ленинского округа рассказали о работе в полиции
День открытых дверей провели для школьников Ленинского округа в местном отделении полиции в рамках акции «Будь в форме!». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Акция направлена на популяризацию работы в органах внутренних дел.
«Ребятам рассказали о специфике работы Дежурной части: о том, как принимают и оформляют заявления граждан, и что входит в перечень обязательных мер реагирования на сообщения о правонарушениях и преступлениях», — говорится в сообщении.Школьникам также объяснили, чем заняты разные подразделения, какие требования предъявляют к кандидатам на службу в полиции и какие социальные гарантии им предоставляют. Кроме того, экскурсанты узнали условия поступления в вузы МВД.