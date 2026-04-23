Школьникам Ленинского округа рассказали о работе в полиции

23 апреля 2026, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

День открытых дверей провели для школьников Ленинского округа в местном отделении полиции в рамках акции «Будь в форме!». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Акция направлена на популяризацию работы в органах внутренних дел.





«Ребятам рассказали о специфике работы Дежурной части: о том, как принимают и оформляют заявления граждан, и что входит в перечень обязательных мер реагирования на сообщения о правонарушениях и преступлениях», — говорится в сообщении.