Минздрав представил новую форму для медиков

09 марта 2026, 11:23

Минздрав предложил шесть цветов формы для медработников

Фото: iStock/megaflopp

Министерство здравоохранения России представил новую форму для медицинских работников, разделив ее по цветам в зависимости от их должности. Об этом сообщает РИА Новости.