Минздрав представил новую форму для медиков
Министерство здравоохранения России представил новую форму для медицинских работников, разделив ее по цветам в зависимости от их должности. Об этом сообщает РИА Новости.
Теперь руководящий персонал будет носить форму фиолетового цвета, врачебный — темно-зеленого. Средний медперсонал должен использовать в одежде салатовый цвет, младший — лавандовый. Для административных работников предусмотрен голубой цвет, а для немедицинских и хозяйственных служб, а также IT-специалистов — серый.
Также в ведомстве порекомендовали сотрудникам медучреждений носить обувь с рифленой, прорезиненной и гибкой подошвой толщиной в 2-3 сантиметра, чтобы снизить нагрузку на ноги и предотвратить скольжение.
