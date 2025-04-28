На Всероссийском субботнике в Кашире собрали более 1,6 тыс. кубометров мусора

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Всероссийский субботник провели в городском округе Кашира на пяти площадках, в ходе работ было собрано 1630 кубометров мусора, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Центральной площадкой субботника стала Берёзовая роща в Кашире-2. Там в уборке приняли участие глава округа Михаил Шувалов, председатель местного Совета депутатов Сергей Буров, представители депутатского корпуса, сотрудники администрации и общественных организаций.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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«Эту территорию для уборки мы выбрали после изучения обращений от жителей. Здесь каширяне с удовольствием проводят время: гуляют с собаками, собираются компаниями на пикники, жарят шашлыки. Поэтому было решено очистить здесь поляны, беседки и дорожки», — сказал Михаил Шувалов.Субботники также проходили в Беличьем сквере в Кашире-2, на улице Победы в Кашире-3 и на двух локациях в Кашире-1: на Воронежском шоссе от регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД до Дома культуры на Стрелецкой и у школы №1. Участие в субботниках приняли около 500 человек.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
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Лев Каштанов