На встрече в Раменском почтили память жертв геноцида советского народа
На площади Победы в Раменском состоялась патриотическая встреча, посвящённая Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Памятная дата была официально утверждена Указом президента России в декабре прошлого года, чтобы закрепить правду о страданиях и мужестве мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.
Центральным событием встречи стала историческая лекция для юнармейцев. Её прочитал член Российского военно-исторического общества Михаил Сахранов.
«Мы чтим память героев. Мы должны помнить, что было в прошлом, чтобы в будущем такого никогда больше не повторилось. Мы патриоты, поэтому для нас важна история Родины. Нам не всё равно», – поделилась Анастасия из отряда Юнармии «Роза ветров» Раменской школы №21.Участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.