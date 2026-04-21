На встрече в Раменском почтили память жертв геноцида советского народа

21 апреля 2026, 19:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

На площади Победы в Раменском состоялась патриотическая встреча, посвящённая Дню памяти жертв геноцида советского народа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Памятная дата была официально утверждена Указом президента России в декабре прошлого года, чтобы закрепить правду о страданиях и мужестве мирных граждан в годы Великой Отечественной войны.



Центральным событием встречи стала историческая лекция для юнармейцев. Её прочитал член Российского военно-исторического общества Михаил Сахранов.

«Мы чтим память героев. Мы должны помнить, что было в прошлом, чтобы в будущем такого никогда больше не повторилось. Мы патриоты, поэтому для нас важна история Родины. Нам не всё равно», – поделилась Анастасия из отряда Юнармии «Роза ветров» Раменской школы №21.