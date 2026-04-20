В Раменском наградили лучших работников округа

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Награждение лучших работников Раменского округа состоялось на главной сцене дома культуры «Сатурн» в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Мероприятие приурочили ко Дню труда.

«Праздник собрал представителей разных профессий: учителей, сотрудников муниципальных учреждений, воспитателей, специалистов дорожного хозяйства и др. Героям праздника вручили благодарственные письма», — говорится в сообщении.
В культурную программу мероприятия вошли выступления творческих коллективов округа с вокальными и танцевальными номерами.

Ранее сообщалось, что в Раменском провели чествование местных гимнасток, завоевавших награды Кубка мира и Международного кубка Дружбы в Армении.
Лев Каштанов

