В Раменском наградили лучших работников округа
Награждение лучших работников Раменского округа состоялось на главной сцене дома культуры «Сатурн» в пятницу, 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие приурочили ко Дню труда.
«Праздник собрал представителей разных профессий: учителей, сотрудников муниципальных учреждений, воспитателей, специалистов дорожного хозяйства и др. Героям праздника вручили благодарственные письма», — говорится в сообщении.В культурную программу мероприятия вошли выступления творческих коллективов округа с вокальными и танцевальными номерами.
