Юные танцоры из Раменского взяли Гран-при международного фестиваля
Танцевальный коллектив «Созвездие» отделения дополнительного образования гимназии №2 города Раменское получил Гран-при международного фестиваля-конкурса «Наследники талантов». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие проходило в субботу, 18 апреля, в столичном театре Надежды Кадышевой «Золотое кольцо».
«Помимо Гран-при «Созвездие» завоевало пять наград — дипломами лауреатов первой степени танцовщиков наградили за постановки «Красота внутри каждого», «Обережные», «Заклички весны» и «Как бы не вляпаться» и дипломом лауреата второй степени — за танец «Начало новой эпохи или первые зеленые следы», — говорится в сообщении.Кроме того, номер «Как бы не вляпаться» отметили в специальной номинации «За балетмейстерскую интерпретацию хореографического материала в постановке», а руководительнице «Созвездия» Наталье Топоровой вручили благодарность за высокий уровень подготовки артистов.