В Ивантеевке проверили качество благоустройства парка
Качество благоустройства городского парка культуры и отдыха в Ивантеевке проверили по поручению главы Пушкинского городского округа Максима Красноцветова замглавы округа Елена Панькив и уполномоченный главы округа Нина Ушакова. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Эту локацию пешком я проходила впервые. Площадь нового пространства составляет около 20 гектаров. Моё мнение — проект просто идеальный, очень стильный и многофункциональный. То, чего так не хватало парку в этой части города», — сказала по итогам осмотра Нина Ушакова.Она добавила, что в парке установлено много спортивных и игровых площадок, проложены удобные дорожки, есть сухой пляж с лежаками и кабинками для переодевания.
В проверке приняли участие представители Совета парков и активные местные жители. Они оценили наличие пандусов и съездов для маломобильных посетителей парка и родителей с колясками, внешний вид туалетных модулей и нормативное состояние контейнерных площадок.