Во дворах Долгопрудного метель повалила более десяти деревьев

Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Более десяти упавших стволов насчитали во дворах Долгопрудного утром во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Деревья повалила метель, которую принёс в столичный регион циклон «Илви».

«Падение стволов произошло в основном на территории старого города. Для ликвидации аварийных деревьев у управляющих компаний есть бензопилы. Работы идут точечно», — говорится в сообщении.
В администрации округа также отметили, что все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Управляющие организации направили на уборку снега и ликвидацию наледи 234 дворника. Они расчищают входы в подъезды, тротуары и дорожки. Используется 21 единица спецтехники — подметальные машины, трактора и погрузчики.
Лев Каштанов

