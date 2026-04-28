Во дворах Долгопрудного метель повалила более десяти деревьев
Более десяти упавших стволов насчитали во дворах Долгопрудного утром во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Деревья повалила метель, которую принёс в столичный регион циклон «Илви».
«Падение стволов произошло в основном на территории старого города. Для ликвидации аварийных деревьев у управляющих компаний есть бензопилы. Работы идут точечно», — говорится в сообщении.В администрации округа также отметили, что все коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме. Управляющие организации направили на уборку снега и ликвидацию наледи 234 дворника. Они расчищают входы в подъезды, тротуары и дорожки. Используется 21 единица спецтехники — подметальные машины, трактора и погрузчики.