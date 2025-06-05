На ВЗУ в Правдинском стартовала установка фундамента станции водоподготовки
Фундамент станции водоподготовки начали устанавливать на ВЗУ-18 в посёлке Правдинский Пушкинского округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Работы ведутся по двум скважинам. Контракт был заключён в ноябре 2024 года. Приступили к работам по установке фундамента станции водоподготовки, полностью меняем всю начинку скважин: трубопроводы насосное оборудование, и сами павильоны этих скважин», — рассказала замглавы округа Людмила Конопатченкова.Она добавила, что здание было построено в 1966 году, там один резервуар чистой воды на 500 кубов и его тоже отправляют на реконструкцию.
Демонтаж старой водонапорной башни завершён, продолжается реконструкция станции второго подъёма и ремонт самой станции.
Всего в Пушкинском округе запланирован ремонт восьми ВЗУ, работы на семи из них уже ведутся.