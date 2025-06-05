У двух школ и колледжа в Серпухове установили световую дорожную разметку
Проекторы, дублирующие светом дорожную разметку и предупреждающие знаки, установили в Серпухове возле школ №1 и №13, а также рядом с Губернским колледжем. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Световая разметка более заметна пешеходам и водителям и позволит снизить риски ДТП. Работы проведены в рамках реализации муниципальной программы по безопасности дорожного движения за счет окружного бюджета», — говорится в сообщении.В администрации Серпухова также рассказали, что на пересечении улиц Горького и Подольской планируется установить светофор. Он поможет ликвидировать пробки и снизить аварийность. Кроме того, прорабатывается вопрос об обустройстве искусственных дорожных неровностей рядом с учебными заведениями округа.